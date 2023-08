Crash d'un avion en Russie : le patron de Wagner Evgueni Prigojine ferait partie des victimes

Personne n'aurait survécu. Un avion privé avec dix personnes à son bord s'est écrasé mercredi dans la région de Tver, en Russie, alors qu'il effectuait une liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg, sans laisser de survivants, ont annoncé les services de secours. "Il y avait dix personnes à bord, dont trois membres d'équipage. Selon les premières informations, toutes les personnes à bord sont décédées", a indiqué sur Telegram le ministère russe des Situations d'urgence. Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, ferait partie des victimes.



Selon les agences Ria Novosti, TASS et Interfax, se référant à l'agence russe du transport aérien Rossaviatsia, le nom du chef du groupe paramilitaire figure sur la liste des passagers de cet avion qui devait relier les deux principales villes de Russie.



LE PATRON DE WAGNER DANS L'AVION ?

Selon les agences de presse russes, le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, se trouvait sur la liste des passagers de l'appareil. "Une enquête a été ouverte sur l'accident d'avion qui s'est produit dans la région de Tver ce soir. D'après la liste des passagers, les nom et prénom d'Evgueni Prigojine figuraient sur cette liste", a indiqué l'Agence fédérale russe pour le transport aérien, rapporte l'agence TASS.



