Crise à la mairie de Sédhiou : le 4ᵉ adjoint claque la porte, une médiation engagée

La mairie de Sédhiou traverse une zone de turbulences. Une crise ouverte oppose le maire titulaire, Abdoulaye Diop, à son quatrième adjoint, Mame Aly Diallo, qui a déposé sa lettre de démission hier jeudi 8 janvier, selon des sources proches du dossier.



À l’origine de cette brouille, un échange téléphonique houleux entre les deux hommes, portant sur le chantier du mur de clôture du stade municipal. D’après notre informateur, au cours de cette conversation, des propos attribués au premier magistrat de la ville auraient profondément heurté Mame Aly Diallo. Estimant la situation incompatible avec la poursuite de sa mission au sein de l’équipe municipale, le quatrième adjoint aurait alors décidé de rendre le tablier.



Toutefois, aux dernières informations, cette démission n’a pas encore été entérinée par l’autorité compétente. Face au risque d’une rupture durable au sein de l’exécutif municipal, des bonnes volontés se sont rapidement mobilisées pour tenter d’apaiser les tensions. Une médiation est en cours dans l’espoir de ramener Mame Aly Diallo à de meilleurs sentiments et de préserver la cohésion de l’équipe municipale.



Reste à savoir si ces efforts de conciliation porteront leurs fruits. L’issue de cette négociation, très suivie par l’opinion locale, devrait être connue dans les prochains jours. En attendant, la crise met en lumière les fragilités internes de la gouvernance municipale à Sédhiou, dans un contexte où les attentes des populations restent fortes, notamment en matière d’infrastructures et de gestion des projets publics.