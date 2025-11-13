Crise économique : le Sénégal rejoint la Maozambique et le Gabon à bord de la faillite

Les obligations souveraines du Sénégal ont atteint de nouveaux plus bas historiques, reflétant une détresse financière croissante. Selon Bloomberg, cette chute signale un risque d'exclusion des marchés financiers internationaux.



D’après les données de JPMorgan Chase & Co., la prime de risque souveraine (spread) du Sénégal par rapport aux bons du Trésor américain a atteint un niveau record de 1 077 points de base, dépassant le seuil critique des 1 000 points de base qui indique une situation de détresse. Le Sénégal rejoint ainsi d’autres pays africains en difficulté, comme le Gabon et le Mozambique (965 pb).



Cette dégradation fait suite à l’échec des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), qui n’a pas abouti à un nouvel accord de financement. L’ancien programme de 1 898 milliards de XOF (1,8 milliard de dollars) avait été suspendu l’année dernière après la révélation par le gouvernement de dettes cachées estimées à 4 270 milliards de XOF (7 milliards de dollars).



La crise s’est encore intensifiée après la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko, qui a exclu toute restructuration de la dette pour résoudre le problème des emprunts non divulgués. Cette annonce a provoqué une vente massive des obligations sénégalaises en dollars, faisant bondir le rendement de l’échéance 2031 à 16,87 %, soit une hausse de près de 300 points de base depuis le 7 novembre.



Les analystes estiment que les marchés intègrent désormais une forte probabilité de restructuration. Mark Bohlund, analyste chez REDD Intelligence, souligne que le Sénégal ne peut plus accéder au marché des euro-obligations dans ces conditions.



Maciej Woznica, gestionnaire de portefeuille chez Coeli Frontier Markets, confirme que les obligations sénégalaises se négocient à des « niveaux de tension », avec un risque accru de difficultés à court terme.



Malgré la situation critique, Anthony Simond, d’Abrdn Investments Ltd., tempère l’impact à l’échelle continentale : « Le Sénégal n’est pas un problème systémique. La plupart des pays africains affichent de bonnes perspectives de croissance, des finances publiques saines, un endettement maîtrisé et des réserves en hausse. »



Le FMI, de son côté, n’a pas encore annoncé de décision concernant la gestion de la crise.