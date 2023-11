Crise israélo-palestinienne: Antony Blinken effectue une visite surprise à Bagdad

Après la Cisjordanie occupée dans la matinée, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a effectué dimanche une visite surprise à Bagdad, où il s'est entretenu avec le Premier ministre irakien des risques d'extension de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien.



La visite du secrétaire d'État en Irak, annoncée par le bureau du Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, n'avait pas été dévoilée au préalable pour des raisons de sécurité. Elle intervient alors que, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, des attaques à la roquette et au drone ont visé les bases irakiennes où sont déployées des troupes américaines et de la coalition internationale antijihadiste