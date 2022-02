Crise scolaire : l’union des parents d'élève va marcher pour la fin de la grève

L’Union nationale des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (Unapes) veut la reprise des cours dans l’immédiat. D’après l’Unapes, le quantum horaire est déjà affecté par les grèves des enseignants. Ils comptent manifester à Dakar le samedi 12 février, selon Thierno Ndao, coordonnateur de l’Unapes dans le département de Dakar.



« L’Union nationale des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (Unapes) face à la situation désastreuse que traverse l’école sénégalaise depuis des semaines, perturbée par des mouvements de grève. Cette organisation a décidé de prendre toutes ses responsabilités et d’organiser une grande mobilisation le samedi 12 février à la Place de l’Obélisque à partir de 15 heures », s’est-il exprimé sur Iradio.



D’après lui, l’objectif de cette mobilisation est de demander à l’Etat la reprise des cours et des enseignements et apprentissages dans l’immédiat. « Nos enfants ont beaucoup perdu, le quantum horaire est vraiment très affecté et les examens pointent à l’horizon. Donc on ne pourrait tolérer une journée de grève supplémentaire au-delà du 12 février », a soutenu Thierno Ndao.



Il a indiqué avoir déposé une demande d’autorisation à manifester au niveau du préfet.