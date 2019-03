Cristiano Ronaldo : « Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale »

On n'en attendait pas moins de Cristiano Ronaldo. L'attaquant de la Juventus Turin s'est montré serein au moment d'évoquer, pour la chaîne du club, le huitième de finale retour de la Ligue des Champions, ce mardi, face à l'Atlético Madrid. Malgré la défaite au Wanda Metropolitano (2-0), le Portugais estime que ce résultat n'est pas insurmontable.



« Les petits détails feront la différence. Le football est ainsi, nous ne nous attendions pas à perdre le match aller 2-0, mais tout peut arriver et nous voulons donner une belle réponse à la maison devant nos supporters », a déclaré le quintuple vainqueur de la C1 (2008, 2014, 2016, 2017, 2018).





Pour renverser cette situation, l'ancien joueur du Real Madrid compte sur l'appui de son public, à qui il lance un appel. « Je voudrais dire aux supporters : pensez positif, il faut y croire. C'est possible mais nous avons besoin de votre aide, parce que nous allons faire le travail sur le terrain et nous avons besoin de votre soutien. Préparez-vous pour le come-back ! » a martelé le meilleur buteur de l'histoire de la compétition.



Avec 159 matches de Ligue des Champions au compteur, Cristiano Ronaldo connaît mieux que quiconque l'atmosphère particulière autour de ces soirées européennes. « L'équipe est confiante pour jouer un grand match et je le suis également. Nous sommes prêts à vivre une soirée spéciale, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes ». Les acteurs sont prévenus, une grande soirée se prépare au Juventus Stadium.





Avec lequipe.fr