Cristiano Ronaldo lâche une bombe sur son avenir

Cristiano Ronaldo continue d’affoler les compteurs. Mais la star portugaise n’est pas éternelle et commence à penser au moment où elle devra raccrocher les crampons.

La machine. Voici le surnom donné à Cristiano Ronaldo (38 ans) lors de son passage au Real Madrid. Le Portugais, à l’hygiène de vie irréprochable, a d’ailleurs inspiré plusieurs de ses coéquipiers de l’époque qui ont pris exemple sur son mode de fonctionnement et tout le travail de l’ombre qu’il réalise (musculation, récupération, nutrition, etc…). C’est d’ailleurs le cas de Karim Benzema, qui ne s’en est jamais caché. Et tous les efforts de l’ancien joueur de Manchester United payent aujourd’hui.



En effet, le footballeur né en 1985 continue d’évoluer au plus haut niveau. Ce, même si certains critiquent son choix d’avoir rejoint Al Nassr et la Saudi Pro League. Une décision osée mais assumée de la part du Portugais, qui a été suivi par plusieurs stars l’été dernier. Cela n’empêche pas Cristiano Ronaldo de briller. En effet, depuis le début de la saison 2023-24, il a déjà marqué 15 buts, club et sélection nationale confondus. Dans le détail, il en est à 11 réalisations sous le maillot d’Al Nassr. Avec le Portugal, il reste sur 4 buts lors de ses 2 dernières sélections.



CR7 va trancher en 2025

Le natif de Funchal affole donc encore et toujours les compteurs. Mais CR7 n’est pas éternel. Logiquement, il commence à penser à la suite et fin de son immense carrière. Alors que la presse saoudienne a récemment annoncé que le joueur voulait continuer jusqu’à la Coupe du monde 2026, ce n’est pas encore tranché du côté de Cristiano Ronaldo. Questionné après la victoire de son équipe face à Damac (il a été buteur), il a évoqué son avenir, lui dont le contrat à Al Nassr se termine en juin 2025. C’est d’ailleurs à ce moment-là qu’il se décidera.



«Je continuerai à jouer cette saison et la prochaine comme je l’ai toujours fait, avec un maximum d’efforts et d’engagement. Ensuite, j’essaierai de comprendre les signaux de mon corps pour voir si je peux continuer ou non. J’ai 38 ans et je continue d’aider et d’être utile à l’équipe, cela me rend heureux. Je dois en être reconnaissant. C’est grâce à mon travail acharné que j’ai atteint le plus haut niveau, mais sans mon équipe, rien de tout cela n’aurait été possible.» Une annonce forte de la part de l’ancien du Real Madrid, qui prendra donc une décision concernant son avenir en 2025. Il n’est pas assuré de le voir au Mondial 2026.