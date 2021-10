Cristiano Ronaldo réagit à l'humiliation infligée à MU

Hier, à l’occasion du Super Sunday européen, Manchester United recevait Liverpool dans le cadre du derby d’Angleterre. Et le choc de la neuvième journée de Premier League a largement tourné en faveur des Reds. Vainqueurs 5 buts à 0, les hommes de Jürgen Klopp ont infligé une véritable humiliation aux Red Devils à Old Trafford. Un sale dimanche pour la bande d’Ole Gunnar Solskjaer qui a également perdu Paul Pogba (carton rouge), mais aussi Cristiano Ronaldo.





Miraculeusement épargné par l’arbitre, le Portugais a réagi à la défaite des siens sur son compte Instagram. « Parfois, le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois, le score n'est pas celui que nous voulons. Et c’est de notre faute, seulement la nôtre, parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que cela, bien mieux, et c'est à nous de leur rendre la pareille. C'est maintenant ! »