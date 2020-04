Cristiano Ronaldo s'entraîne au stade de Madère au Portugal

Cristiano Ronaldo sait qu'il ne peut pas perdre la forme pendant la quarantaine. Et alors que le joueur devrait bientôt en Italie, la presse portugaise assure qu'il a été vu au stade de Madère en train de s'entraîner.



L'international portugais de la Juventus Turin est connu pour son perfectionnisme et sa condition physique impeccable, une condition qu'il maintient malgré l'arrêt du football et le confinement.



Depuis le début du confinement, le joueur portugais est resté dans son pays natal avec sa famille et devrait repartir en Italie dans les prochains jours sur demande de la Juventus Turin.



Mais selon les informations de 'Dnoticiaspt', le joueur de la Juve n'aurait pas attendu de retourner en Italie pour reprendre l'entraînement et s'est entraîner au stade de Madère, stade du club du Nacional.



Sortir pour pratiquer une activité sportive n'est pas interdit pendant le confinement au Portugal en cette période de pandémie mondiale et le joueur a été vu en train de s'entraîner au stade.



En attendant son retour en Italie, Cristiano Ronaldo a décidé d'aller s'entraîne sur de la pelouse après avoir publié de nombreuses photos et vidéos de ses entraînements à la maison lors des dernières semaines.