Cristiano répondra-t-il à Leo Messi ?

Ce samedi 9 novembre, Leo Messi a encore une fois provoqué l'euphorie dans le monde du football, attirant tous les regards des amoureux du ballon rond vers lui. Car le joueur a permis à son équipe de remporter sa rencontre contre le Celta Vigo en championnat grâce à un triplé de buts, dont deux coups francs directs inscrits en peu de temps.



Malgré un début de saison rempli de blessures, le joueur argentin a enfin retrouvé sa plus grande forme et n'est plus qu'à un but de la première place du classement des meilleurs buteurs. Et si l'on parle de Leo Messi, il est presque impossible de faire des comparaisons avec l'éternel rival du capitaine du FC Barcelone : le joueur de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo.



Le Portugais joue ce dimanche sous les couleurs de la Juventus Turin et affronte l'AC Milan. Un match lors de laquelle la Juventus devra gagner pour aller reprendre la tête de la Serie A. Cristiano Ronaldo essaiera d'aider son équipe à remporter cette rencontre et devra tenter de répondre à son meilleur ennemi, après le show que l'Argentin a réalisé samedi soir sur la pelouse du Camp Nou. C'est au tour de Cristiano Ronaldo de briller ce soir.