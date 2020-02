DIRECT. Coronavirus : Air France prolonge la suspension de ses vols vers la Chine jusqu’au 15 mars

En téléphonant au 0800 130 000, les Français peuvent poser des questions concernant le coronavirus. Le gouvernement a mis en place cette ligne pour désengorger le 15 d’appels non médicaux.



Le numéro est ouvert tous les jours de 9 h à 19 h.



11h28

Le coronavirus a bousculé tous les plans de VirPath, un laboratoire universitaire lyonnais qui espère trouver au plus vite, parmi la pharmacopée déjà existante, un traitement efficace contre ce virus qui a déjà fait plus de 560 morts.



Ce laboratoire propose une stratégie originale au sein du consortium "REACTing", mis en place par l'Inserm pour faire face à des crises sanitaires comme la grippe H5N1, Ebola ou Zika.

Quand la plupart s'activent sur le développement de vaccins ou testent le peu d'anti-viraux disponibles, VirPath va aller chercher des médicaments utilisés pour des maladies qui n'ont a priori rien à voir avec une infection respiratoire comme le 2019-nCoV.





Le repositionnement de médicaments pour de nouvelles indications thérapeutiques anti-infectieuses est leur spécialité. Beaucoup connaissent l'histoire du Viagra, développé initialement pour les angines de poitrine et qui, par une observation clinique fortuite, a montré d'autres propriétés.



11h03

Air France-KLM prolonge la suspension de ses vols vers la Chine continentale jusqu'au 15 mars, dont la desserte avait initialement été interrompue jusqu'au 9 février en raison de la crise liée au coronavirus.



"A compter du 16 mars 2020, en fonction de l'évolution de la situation, Air France et KLM prévoient de reprendre progressivement leurs opérations de et vers Shanghai et Pékin en assurant en alternance un vol quotidien vers chaque destination" et "le retour au programme de vols normal est prévu le 29 mars" tout comme la desserte de Wuhan, épicentre de l'épidémie, selon le groupe Air France-KLM.



09h56

L'Arabie saoudite a interdit les voyages en Chine pour les Saoudiens et les résidents étrangers en application d'une mesure de prévention contre le nouveau coronavirus, soulignant que les contrevenants s'exposeraient à des sanctions, a rapporté jeudi l'agence officielle SPA.



09h55

Les Hongkongais se ruent sur le papier toilette, paniqués par le risque de pénurie





Les Hongkongais se sont rués dans les supermarchés pour constituer des stocks de rouleaux de papier toilette, conduisant les autorités à dénoncer jeudi les rumeurs de pénurie à l'heure où le territoire combat la propagation du nouveau coronavirus.