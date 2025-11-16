Dakar 2026, un défi national : les JOJ ne sont pas pour le COJOJ, mais pour tout le Sénégal (Par Boubacar Kambel DIENG)

LA CHRONIQUE DE BKD)



Dakar, 15 nov. 2025 (21ᵉ Numéro)



Depuis plusieurs mois, à chaque Conseil des ministres, un passage est consacré aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026. Ce n’est pas un hasard. Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, insiste constamment sur l’importance de ces Jeux, leur portée historique et leur valeur symbolique. Pour la première fois, un événement olympique se tiendra sur le sol africain. C’est une fierté, mais aussi une responsabilité immense.



Le message du Chef de l’État est clair : les JOJ ne doivent pas être un projet réservé à Dakar, à Diamniadio ou à Saly. Ils doivent être le projet de tout un pays. Les organisateurs, regroupés au sein du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), doivent comprendre que la réussite de Dakar 2026 dépendra de la participation et de l’adhésion de toutes les régions du Sénégal. Ces Jeux ne sont pas pour le COJOJ, mais pour le peuple sénégalais tout entier.



Il ne suffit pas d’avoir des infrastructures modernes ou un beau village olympique. Il faut que chaque Sénégalais, de Saint-Louis à Ziguinchor, de Matam à Kédougou, se sente concerné. Le COJOJ doit bâtir une dynamique nationale et non une organisation confinée à quelques sites, à quelques personnes.

L’esprit des Jeux olympiques, c’est le partage, l’unité, la jeunesse, la diversité. Ces valeurs ne peuvent vivre que si elles se reflètent dans l’ensemble du pays.



Pour réussir ces Jeux, l’inclusivité doit devenir la pierre angulaire du projet. Le COJOJ doit mettre en place des comités régionaux de coordination, avec un responsable JOJ par région, chargé d’organiser des activités locales, des compétitions scolaires, des journées sportives et culturelles, des forums citoyens autour des valeurs olympiques.

Chaque région doit avoir son calendrier d’événements pré-JOJ, pour que la flamme olympique ne soit pas seulement allumée à Dakar, mais dans le cœur de tous les Sénégalais.



Les expériences de Singapour 2010, Nanjing 2014 et Buenos Aires 2018 l’ont prouvé : les Jeux Olympiques de la Jeunesse réussissent quand ils dépassent le cadre sportif.

À Singapour, la réussite a reposé sur la participation massive des jeunes volontaires. À Nanjing, en Chine, ce fut l’intégration du programme éducatif « Dream Day » dans les écoles.



À Buenos Aires, en Argentine, la compacité des sites et la participation des quartiers ont marqué les esprits. Ces pays ont compris que l’héritage des Jeux, ce n’est pas que le béton, c’est d’abord l’humain.



Le COJOJ doit donc renforcer son ancrage populaire. Des volontaires doivent être recrutés dans toutes les régions, formés localement et valorisés.

La communication doit aller au-delà des spots télévisés. Il faut investir les radios communautaires, les écoles, les universités, les associations sportives et culturelles.

Il faut expliquer, informer, associer, mobiliser. C’est ainsi que ces Jeux deviendront un événement du peuple et non un spectacle réservé à quelques privilégiés.



Les communiqués répétés du Conseil des ministres montrent la volonté politique d’en faire une réussite nationale. Le Président l’a dit et répété : ces Jeux sont un symbole d’unité, de jeunesse et d’ambition africaine. Mais pour y arriver, il faut que le COJOJ change de méthode, qu’il sorte de son carcan administratif, qu’il descende sur le terrain, qu’il écoute, qu’il partage et qu’il implique.



Ces Jeux doivent être une école de patriotisme et de participation. Ils doivent inspirer une génération. Et pour cela, toutes les régions doivent y être représentées, actives et fières.



Dakar, Diamniadio et Saly accueilleront les compétitions, certes, mais le reste du pays doit en vivre les préparatifs, les émotions et l’héritage.



Les JOJ de Dakar 2026 ne seront réussis que si le COJOJ en fait une œuvre collective. Les grands événements ne se gagnent pas dans les salles de réunion, mais dans le cœur des peuples.



Il est temps que ces Jeux sortent du cercle restreint de la capitale pour devenir ce qu’ils doivent être : les Jeux de tout le Sénégal, les Jeux de toute une jeunesse africaine.



BKD…