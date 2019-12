Dakar-Bamako ferroviaire: le Mali va consacrer près de 10 milliards FCFA pour relancer le chemin de fer

Les autorités maliennes ne semblent plus pouvoir attendre Dakar. Le gouvernement de Ibrahim Boubacar Keita va consacrer près de 10 milliards FCFA pour relancer le chemin de fer Dakar-Bamako. C’est la décision qui a été prise la semaine dernière, rapporte le quotidien Les Echos dans sa livraison de ce mardi 17 décembre.



En effet, au cours de son Conseil d’administration tenu la semaine dernière à Bamako, la Société du patrimoine ferroviaire du Mali (Sopater Mali SA) a planché sur son programme d’activités 2019-2020. Et selon des informations au journal, il en ressort qu’une enveloppe de 9,87 milliards FCFA sera affectée à la réhabilitation et à la relance de chemin de fer qui relie Bamako et Diboli, ville malienne à la frontière avec le Sénégal, à l’Est du pays. Ce tronçon est un segment de la voie Bamako-Dakar.



Les fonds alloués serviront aux travaux de remise à niveau de 686 km de rail, la réhabilitation de 19 gares ferroviaires, celle des dépôts et ateliers de maintenance, l’acquisition d’outillage pour l’entretien et la maintenance du matériel roulant.



En arrêt depuis mai 2018, l’abandon du trafic ferroviaire entre Bamako et Dakar a anéanti des localités traversées par les rails, notamment dans la région de Kayes (Mali). Au Sénégal, les conséquences sont aussi néfastes, car les populations ne cessent de réclamer le retour des trains.