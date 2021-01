Dakar Dem Dikk: les salaires des employés déclarés "fictifs" payés par le nouveau Dg (Me Moussa Diop)

Les menaces proférées par le Syndicat nouveau des travailleurs de Dakar Dem Dikk (Snt/3D) au nouveau Directeur général de la boîte, ont porté leurs fruits. Bloqués depuis son arrivée, les salaires des employés « fictifs » ont été payés par Omar Boun Khatab Sylla. L’information a été donnée par l’ancien Dg de DDD, Me Moussa Diop via sa page Facebook.



« Tous les salariés de la société Dakar Dem Dikk qui avaient indûment été déclarés fictifs dans le seul but de ternir mon honneur ont été payés par le nouveau Directeur général, meilleur aveu que l’accusation politicienne était fausse », a informé Me Diop qui est en guerre contre son successeur qui l’accuse d’avoir créé 200 employés fictifs.



Selon lui, le nouveau patron de l’entreprise avait communiqué dans « le seul but de ternir son honneur ».