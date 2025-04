Dakar accueille la Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie

La capitale sénégalaise abrite depuis ce mardi 29 avril les travaux de la Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). L’ouverture officielle a été présidée par le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal, M. El Malick Ndiaye, qui a salué l’importance stratégique de cette rencontre internationale.



Organisée sur deux jours, cette session prendra fin ce mercredi 30 avril. Dans son allocution d’ouverture, M. Ndiaye a qualifié la réunion de « moment décisif de réflexion et de partage » sur les grands défis auxquels sont confrontés les parlements francophones dans un contexte mondial marqué par l’instabilité.



Face aux menaces sécuritaires croissantes, alimentées par le terrorisme et les tensions sociopolitiques, le président de l’Assemblée nationale a exhorté ses homologues à adopter des approches novatrices. « Il faut sortir des sentiers battus », a-t-il lancé, appelant à une posture résolument proactive pour renforcer la solidarité interparlementaire.



El Malick Ndiaye a également insisté sur l’importance de promouvoir les valeurs du dialogue, de l’inclusivité et de la paix durable. Selon lui, la diplomatie parlementaire représente un levier essentiel pour la défense des idéaux de paix, de respect des droits humains et de coopération à l’échelle internationale.



La session de Dakar s’inscrit dans une dynamique de concertation accrue entre les parlements membres de l’espace francophone, dans le but de formuler des réponses coordonnées aux crises politiques, économiques et sociales actuelles.