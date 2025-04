Dakar, capitale mondiale du Vovinam pour une semaine historique

Le Sénégal devient, du 30 avril au 4 mai, le centre névralgique du Vovinam Viet Vo Dao, à l'occasion des 40 ans de cette discipline au pays de la Teranga. Un événement d'envergure internationale se tient au Stadium Marius Ndiaye à Dakar, réunissant plus de 150 vo-sinhs (pratiquants) venus de 15 pays.



La délégation du Vietnam, berceau de cet art martial, a foulé le sol Dakarois dès lundi, donnant le ton d'une semaine riche en démonstrations, compétitions et échanges culturels. Cet anniversaire symbolique marque non seulement la fidélité du Sénégal à cet art martial, mais aussi son rôle de pionnier en Afrique dans sa promotion.



Portée par la passion des maîtres sénégalais et l'engagement des pratiquants, cette célébration ambitionne de renforcer les liens entre les nations autour des valeurs de respect, discipline et fraternité propres au Vovinam. Le public est invité à venir découvrir cette pratique spectaculaire, alliant techniques de combat, acrobaties et philosophie de vie.



Dakar s'apprête donc à vibrer au rythme des kiais et des gestes millimétrés de ces athlètes venus partager leur savoir et leur passion, dans une ambiance de fête et de dépassement de soi.