Dakar: la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs interdite du vendredi au lundi à minuit

Le gouverneur de Dakar a encore remis ça. Il interdit la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs sur toute l'étendue du territoire de ladite région du vendredi 28 juillet 2023 à minuit au lundi 31 juillet 2023 à minuit. Ceci,«pour des raisons de sécurité », informe le gouverneur de la capitale sénégalaise dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Al Hassan Sall met en garde les contrevenants. Il leurs fait savoir qu’ils seront passibles « des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur ».

Aminata Diouf

