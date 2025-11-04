Dakar : le 8e salon international des Mines s'ouvre ce mardi au CICAD

Le SIM Sénégal confirme son statut de rendez-vous phare pour le secteur extractif en Afrique de l'Ouest. Avec plus de 900 participants venus d'une trentaine de pays et 170 stands d'exposition, le salon s'impose comme le carrefour incontournable où se rencontrent les décideurs politiques, les investisseurs internationaux et les professionnels de toute la chaîne de valeur minière. Cette édition vise à renforcer le dialogue et les partenariats pour une industrie minière plus résiliente et innovante.



Au-delà de la vitrine technologique que constituent les exposants, le salon sert de tremplin pour des discussions stratégiques. Les conférences et les débats programmés abordent les enjeux cruciaux du secteur : la transformation locale des minerais, les bonnes pratiques environnementales et sociales, l'innovation technologique et la finance minière. Ces réflexions collectives sont cruciales pour positionner l'Afrique de l'Ouest comme un hub minier compétitif et responsable.



En accueillant un événement d'une telle envergure, le Sénégal réaffirme son ambition de devenir un pôle de référence dans le paysage minier africain. Le SIM n'est pas seulement une vitrine ; c'est un levier puissant pour attirer les investissements, partager les meilleures pratiques et stimuler la croissance économique du pays et de la sous-région. Les retombées attendues dépassent le cadre du salon, avec la signature potentielle de contrats et la naissance de collaborations stratégiques qui façonneront l'industrie de demain.



Alors que les premières journées battent leur plein, les participants s'accordent sur un point : le SIM Sénégal 2025 est bien plus qu'une foire commerciale ; c'est le lieu où se construisent, concrètement, les futures de la mine ouest-africaine.