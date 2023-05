Dame Mbodj appelle les syndicats d’enseignants à adhérer au mouvement F24

Présent à la Place de la Nation au rassemblement du mouvement des Forces vives de la nation (F24), Dame Mbodj, secrétaire général du Cusems/Authentique et par ailleurs coordinateur du mouvement citoyen Le Peuple appelle les syndicats d’enseignants à adhérer au mouvement F24.





« Je n’ai jamais vu ce genre de rassemblement à la Place de l’Obélisque. C’est de la marée humaine partout. Ça montre que les Sénégalais sont prêts à changer les choses. Je parle au nom de tous les syndicats d’enseignant et des syndicats que je dirige (Cusems authentique, Saems, Cusems, Sels originel) et demande aux autres syndicats de venir signer la charte F24 », a invité le syndicaliste.



Selon lui, les « enseignants ont toujours été présents pour le Sénégal et je demande qu’ils viennent adhérer au mouvement F24 pour exiger la bonne marche de la démocratie au Sénégal ».



Dame Mbodj indique que Macky Sall n’a pas droit à une troisième candidature et demande la réhabilitation de Khalifa Sall et Karim Wade.



« Celui (Macky Sall) qui cherche à briguer une troisième candidature qu’il sache qu’il n’a pas le droit et qu’il ne peut pas être candidat en 2024. Et qu’il réhabilite Khalifa Sall et Karim Wade, ils ont droit d'être candidat. De même qu’Ousmane Sonko qu’il cherche à éliminer. Il a le droit d’être candidat comme tout citoyen sénégalais », a dit le coordinateur du mouvement citoyen Le Peuple.