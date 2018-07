Dangote cherche une épouse

Dans une interview avec le Financial Times, le milliardaire nigérian Aliko Dangote, 61 ans, célibataire depuis plusieurs années, annonce qu'il est à la recherche d'une épouse.



"Je ne vais pas rajeunir. 60 ans ce n'est pas une blague et cela n'a pas de sens d'aller dehors chercher quelqu'un si vous n'avez pas de temps », a déclaré le milliardaire.



Mais il concède qu'il a besoin de se calmer et consacrer du temps à une épouse.



Cette annonce du milliardaire enflamme Twitter où des utilisateurs hommes comme femmes se proposent de devenir l'épouse recherchée.



Aliko Dangote a divorcé à deux reprises et a trois filles.