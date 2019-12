Darou khoudoss : des bateaux étrangers détruisent des pirogues, emportent du matériel d’une valeur de 22 millions FCFA

Dans la nuit de mardi à mercredi, les populations de Fass Boye, dans la commune de Darou khoudoss, ont passé la nuit au quai de pêche et à la belle étoile. Pour quelle raison ? En effet, trois bateaux étrangers se sont attaqués aux pirogues arrimées à environ 100 mètres de place, pour en détruire certaines et emporter du matériel d’une valeur d’environ 22 millions FCFA.



Selon Moda Samb, coordonnateur du Conseil local de la pêche artisanale de Fass Boye, les bateaux d’une longueur de 100m chacun se sont approchés de la plage et ont détruit toutes les pirogues qui étaient arrimées. Ils ont même emporté un filet d’une valeur de 18 à 20 millions FCFA et un moteur hors bord de 3,6 millions FCFA.



A l’en croire, il ne s’agit nullement d’un accident, car les brigands ont utilisé une grue pour tirer une pirogue jusqu’à leurs bateaux et la vider de son contenu, avant de détacher la machine. Après leur forfait, ils ont fait chavirer la pirogue avant de faire cap vers Saint-Louis, au nord du Sénégal, explique-t-il à L’As quotidien.



« Cette affaire nous a fait très mal, d’autant que normalement, aucun bateau étranger ne peut pêcher dans les eaux territoriales sans les que les autorités compétentes ne soient au courant. Dans ce cas, si l’Etat veut arraisonner ces bateaux qui ont perpétré cette sale besogne, il a bel et bien la possibilité de le faire », estime M. Samb.