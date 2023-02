De violents affrontements enregistrés à Mbacké entre militants de Pastef et FDS

La ville de Mbacké (région de Diourbel) qui accueille l’opposant Ousmane Sonko, ce vendredi, est le théâtre de violents affrontements entre ses militants et les Forces de défense et de sécurité. Au moment où ces lignes sont écrites, des milliers de militants et sympathisants du leader de Pastef sont en train de faire face aux policiers.



Ces derniers veulent faire respecter l’arrêté du Préfet interdisant le meeting de Sonko prévu ce vendredi à Mbacké. Mais les partisans du leader politique, qui trouvent la décision de l’autorité infondée, résistent.