Déboutée par le Conseil constitutionnel, l’opposition saisit l'Onu, l'Union africaine et la Cedeao

L’opposition sénégalaise internationalise le combat et saisit les juridictions internationales. C’est ce qu’indique un communiqué parvenu à PressAfrik.



«Nous entendons à présent user de toutes les voies de droit appropriées pour voir annuler la loi votée le 19 avril 2018, même si elle est promulguée par Monsieur le Président de la République. La bataille judiciaire visant à rétablir la légalité républicaine sera engagée sans délai devant les instances de la CEDEAO, de l’Union Africaine ainsi que des Nations Unies», indique le document.



Me Ibrahima Diaw et Me Mouhamadou Moustapha Dieng commis par les partis de l’opposition d’expliquer qu’ils entendent saisir lesdites juridictions comme le leur permet l’article 79 de la Constitution qui donne carte blanche à ces instances pour se prononcer sur les affaires des Etats qui les composent, si elle est saisie.



Cette posture est, selon eux, d’autant plus pertinente que les raisons évoquées par les 7 Sages pour se déclarer incompétents ne tiennent pas debout car, la loi sur le parrainage porte atteinte à la Constitution qui garantit, dans son préambule : «Le respect et la consolidation de l’état de droit dans lequel l’Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une Justice indépendante et impartiale ; le respect du droit fondamental des partis politiques à l’expression du suffrage, le respect du secret du vote, le respect du principe d’égalité des citoyens devant la loi». Ce qui a foulée au pied loi incriminée.