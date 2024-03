Début de la campagne électorale : l’Intersyndicale de la Fonction publique suspend sa grève

L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé de reporter sa grève générale de 72 heures, prévue initialement à partir du 12 mars, jusqu'après l'élection présidentielle. La décision a été prise lors d'une Assemblée générale organisée le lundi 11 mars 2024.



Le syndicat, regroupant des fonctionnaires de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, avait initialement programmé une grève pour protester contre le non-respect du protocole d'accords signé le 1er décembre 2022. Ce, notamment en ce qui concerne la concrétisation du fonds commun du secteur primaire et l'attribution de l'indemnité de logement inscrite dans la plateforme revendicative depuis 2023.



Oumar Dramé, coordinateur de l'intersyndicale, a expliqué que le report de la grève est motivé par le contexte électoral en cours. « Nous sommes avant tout des citoyens et électeurs, et nous participerons à cette élection présidentielle. Nous estimons que décréter une grève générale dans ce contexte entraînera de lourdes conséquences pour les usagers », a-t-il souligné.



À en croire Le Quotidien, la pause dans le mouvement de grève durera jusqu'au lendemain de la désignation du prochain président de la République. Pendant cette période, l'intersyndicale prévoit également des rencontres avec les candidats à l'élection présidentielle pour exposer leurs préoccupations et obtenir des engagements concrets.



Cependant, Oumar Dramé a averti que le prochain président élu ne bénéficiera pas d'une période de grâce, car le secteur primaire compte bien poursuivre son combat. Les revendications de l'intersyndicale resteront sur la table du nouveau président, une fois qu'il prendra ses fonctions. Les travailleurs du secteur primaire exigent la concrétisation du fonds commun à travers le protocole d'accords et l'attribution de l'indemnité de logement, inscrite dans leur plateforme revendicative depuis 2023.