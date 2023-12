Décès 4 soldats dans l’explosion à Nord-Sindian: 8 personnes arrêtées dont le chef du village

Les premières arrestations dans l'affaire des soldats de l'armée sénégalaises qui ont été tués dans l'explosion d'une mine antichar le 14 décembre dernier sur l'axe Diokadou-Kandialock, situé dans le nord-Sindian, à la lisière de la frontière sénégalo-gambienne, ont eu lieu. D’après les informations de Libération, huit (8) personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte par les forces de défense et de sécurité en exercice dans la zone.



Parmi celles-ci, il y a le chef du village de Diaboudior-Frontière et le présumé poseur de la mine antichar. Tous les deux ont été interpellés le surlendemain du drame et mis à la disposition du procureur de la République à Ziguinchor. L'enquête suit son cours, ajoute le journal.