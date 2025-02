Décès d’Amadou Moctar Ndiaye : Le PRC et la classe politique en deuil

Le monde politique sénégalais est en deuil après le décès d’Amadou Moctar Ndiaye, Secrétaire général du Parti Républicain et Citoyen (PRC) et membre du Directoire national de la Coalition Takku Wallu Sénégal lors des élections législatives de 2024.Durant la campagne électorale, il avait participé à l’émission « 60 Minutes Pour Convaincre » sur PressAfrikTVHD et se préparait à revenir sur le plateau de « Ça Vous Regarde ».Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux. Me Diaraf Sow, leader de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente (ADAE/Joowléene), a exprimé sa douleur.« REPOSE EN PAIX, MON FRÈRE Président Amadou Moctar Ndiaye. Au nom de l'Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene et à mon nom, je présente mes sincères condoléances à vos familles politique et biologique ainsi qu'à tous vos amis et proches. Votre disparition brutale laisse un gros vide dans le l'espace politique sénégalais. Je prie qu'Allah vous fasse miséricorde et vous accueille dans son Firdawsi éternel ».Amath Dia a également rendu hommage à son ami disparu. « Je viens d'apprendre avec une profonde tristesse le décès de mon ami cher et frère Amadou Moctar Ndiaye , qui était le leader reconnu du parti politique PRC(Parti Républicain et Citoyen. En ces moments de deuil et de douleur, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à sa famille éprouvée ainsi qu'à l'ensemble des habitants de Richard Toll qui l'ont connu et aimé ».