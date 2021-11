Décès dans l'accident du convoi de Sonko: Macky Sall exprime sa compassion et présente ses condoléances aux familles des victimes et au Pastef

Le président de la République, Macky Sall a exprimé lundi sa compassion suite à l'accident du convoi de l'opposant Ousmane Sonko, de retour de Ziguinchor, et ayant occasionné 3 décès et plusieurs blessés graves. Le chef de l'État a présenté ses condoléances à la famille des victimes et au Pastef.



« J’exprime ma compassion suite au terrible accident de la route, survenu à quelques kilomètres de Nioro. Je présente mes condoléances aux familles des 3 personnes décédées, au parti Pastef et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a Twitté le chef de l'État.



Plusieurs autres personnalités de l'opposition ont exprimé leur compassion au leader de PASTEF et aux familles des victimes. Dans l'accident, le caméraman du Pastef et deux agents de sécurité du leader ont perdu la vie. Ousmane Sonko avait pris l'avion dimanche soir pour rallier Dakar après un meeting.