Décès de Ousmane Dia en prison : les détenus de la Mac de Mbour en grève de la faim

La situation est tendue dans la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Ce, à la suite du décès du prisonnier Ousmane Dia, un jeune vendeur de journaux domicilié à Nguékhokh (ouest). Les détenus s’insurgent contre les conditions atroces dans lesquelles leur défunt codétenu, a trouvé la mort dans la prison.



A les en croire, Ousmane Dia qui avait des crises épileptiques, a été victime "d’une non-assistance à personne en danger". Pour manifester leur mécontentement, ils ont entamé une grève de la faim.



Depuis dimanche soir, informe L’Observateur, ils refusent de s’alimenter en rendant à l’administration pénitentiaire tous les repas qui leur sont servis.



Une situation très tendue entre détenus et administration pénitentiaire qui a fini par plonger la Mac dans un malaise profond.



Selon la même source, l’administration pénitentiaire sur instruction du juge d’instruction près le tribunal de Grande instance de Mbour, a décidé de sanctionner l'un des détenus de la chambre 9, soupçonné d’être celui qui dirige la grève de faim. Ainsi, ce dernier présenté comme le plus ancien-détenu dans cette prison, a été transféré à la Mac de Thiès.



Les prisonniers grévistes réclament entre autre, le « retour sans délai » parmi eux de celui qu’ils considèrent comme leur porte-parole.