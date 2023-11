Décès de Papito Kara : « Il est le symbole de la tragédie sans fin qui se déroule dans l’indifférence totale » ( Mimi Touré)

L’ancienne Premier ministre (Pm) et candidat déclarée à la présidentielle de 2024, Aminata Touré, a réagi suite au décès de Papito Kara, de la mafia « kacc-Kacc » survenu sur les chemins de l’immigration clandestine. Mimi Touré qui se « désole » de sa disparition, est d’avis que le défunt qui a été « emprisonné pendant plusieurs mois pour une revue de presse en ligne », est

« le symbole de la tragédie sans fin qui se déroule dans l’indifférence totale de ceux qui nous gouvernent! ».



L’ancienne collaboratrice du Président Macky Sall a constaté pour le déplorer la non tenue d’un « conseil présidentiel encore moins interministériel pour essayer d’endiguer ce découragement massif de la jeunesse ».



Le leader du mouvement Mimi2024 a profité de l’occasion pour lancer un message aux jeunes: « A nos jeunes, nous disons de tenir bon afin de nous battre ensemble ici au Sénégal pour un changement véritable qui ouvrira des perspectives de dignité pour tous les sénégalais », a-t-elle écrit via un Tweet.