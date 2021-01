Décès de l’ancien maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimère

L'ancien député-maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimère, n'est plus. Il est décédé à Dakar jeudi, à la Clinique des Madeleines, des suites d'une maladie.



Le défunt, âgé de 99 ans, était ancien ministre du Tourisme et également Directeur général des Impôts et Domaines.



La levée du corps est prévue à la Clinique ce vendredi.



La rédaction de PressAfrik présente ses sincères condoléance à la famille éplorée.