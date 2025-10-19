Décès du jeune gardien Cheikh Touré : le ministère des Sports appelle à la vigilance face aux faux recruteurs

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a exprimé sa profonde tristesse après le décès tragique du jeune gardien de but Cheikh Touré, pensionnaire de l'académie Esprit Foot de Yeumbeul, survenu dans des circonstances dramatiques à l'étranger.



Dans un communiqué publié ce samedi 18 octobre 2025, le ministère présente ses condoléances émues à sa famille, à ses proches, à ses coéquipiers et à toute la communauté sportive.



Selon le ministère, ce drame, survenu alors qu'il aurait été trompé par de faux recruteurs pour un prétendu test au Maroc avant d'être victime d'un réseau de trafic au Ghana, rappelle la nécessité d'une vigilance accrue de la part de tous.



Le ministère des Sports appelle les clubs, académies, encadreurs et parents à redoubler de prudence face aux offres non vérifiées de tests ou de transferts à l'étranger.



II invite les jeunes athlètes à toujours passer par les circuits officiels et à s'informer auprès des autorités sportives avant tout déplacement.

