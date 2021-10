Décès du légendaire Abdoulaye Thiam: le Sénégal perd son 12e Gaindé

Triste nouvelle pour le Sénégal et surtout pour ces Équipes nationales. Le légendaire supporter Abdoulaye Thiam est décédé ce dimanche à son domicile à Rufisque.



Le chef de l’Etat lui a rendu hommage à travers un tweet. « Le sport sénégalais vient de perdre un de ses plus grands supporters. Fidèle compagnon de toujours de nos équipes nationales, Abdoulaye Thiam était un homme passionné et un vrai patriote.

Mes condoléances émues à sa famille et au monde du sport », a écrit Macky Sall sur le réseau social.