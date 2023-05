Décès tragique de Tori Bowie: l’ancienne star de l’athlétisme était enceinte de 7 à 8 mois

“Le 2 mai 2023, vers 13h00, des adjoints (du shériff) se sont rendus dans une maison (...) pour s’assurer de l’état d’une femme d’une trentaine d’années qui n’avait plus donné signe de vie depuis plusieurs jours”, rapporte un communiqué du bureau du shériff d’Orange County, en Floride. “Une femme, identifiée provisoirement sous le nom de Frentorish ‘Tori’ Bowie (date de naissance: 8/27/1990), a été découverte morte dans la maison. Aucun signe de crime n’a été relevé.”



L’agence Icon Sport Management, qui représentait Tori Bowie, avait annoncé son décès plus tôt dans la journée de mercredi. “Nous avons perdu une cliente, une amie chère, une fille et une sœur. Tori était une championne et un véritable rayon de soleil”, a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux sans apporter de précisions sur les circonstances du décès.



World Athletics puis la Fédération américaine d’athlétisme (USATF) ont confirmé la mort de l’athlète. “Son héritage sportif est incommensurable, elle va terriblement nous manquer”, écrit dans un communiqué Max Siegel, le directeur de l’athlétisme américain.



“Mon cœur est brisé en pensant à la famille de Tori Bowie, une superbe rivale et une personne solaire. Ton énergie et ton sourire m’accompagneront pour toujours”, écrit sur ses réseaux sociaux la légende jamaïcaine du sprint Shelly-Ann Fraser-Pryce, double championne olympique du 100 m.