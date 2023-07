Décision de Macky Sall : Abdoul Mbaye exprime sa « grande émotion »

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye exprime sa grande émotion après la décision Président Macky Sall de ne pas solliciter un troisième mandat en 2024.





« Je dois avouer ma grande émotion. Ce discours me permet de retrouver une grande partie du MackySall d’avril 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix! Il faut désormais les construire et les consolider en préparant au mieux l’élection 2024. Vive le Sénégal ! », a tweeté le leader de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT).