Déclaration de Yewwi : Khalifa Sall et Cie gazés devant le siège du PRP

Leaders et députés de la coalition Yewwi Askan Wi viennent d'être gazés devant le siège du Parti républicain pour le progrès (Prp). Ils voulaient tenir un point de presse devant lesdits locaux.



En effet, venus à leur siège pour tenir une déclaration, Khalifa Ababacar Sall et leurs camarades ont été chassés des lieux. Ils ont alors tenu leur point de presse à quelques mètres de là. Et, après la prise de parole du député Birame Soulèye Diop, ils ont été dispersés par les tirs de grenade lacrymogènes.



"Ils ont barricadé un siège, ils nous empêchent de communiquer", a déclaré Birame Soulèye Diop.