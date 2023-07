Déclaration de non-candidature de Macky Sall : Yewwi Askan Wi prend acte et exige la « participation inclusive » de tous les candidats

La Coalition Yewwi Askan Wi (YAW) a réagi suite à décision du Président Macky Sall de renoncer à une troisième candidature. Selon YAW Macky Sall ne peut pas renoncer à une chose dont il n'a pas le droit. Yewwi Askan wi dit prend donc acte de cette décision et exige l’organisation d’une élection libre et transparente avec la participation de tous les candidats.



« Nous avons entendu le Président Macky Sall dire qu’il renonce à un troisième mandat auquel en réalité qu’il n’a pas droit parce qu’il faudrait renoncer à quelque chose dont on a droit. Donc si aujourd’hui, il se conforme à ce que la Constitution lui impose on ne peut que prendre acte et attendre de lui d’autres actes allant dans le sens de la pacification de l’espace public et politique », a déclaré Déthié Fall, membre de Yewwi Askan.



La coalition de l’opposition exige l'organisation d'une « élection libre et transparente avec une participation inclusive qui permettra à tous les citoyens qui le souhaitent de pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais. Mais également libérer tous les détenus politiques qui sont nombreux dans les prisons ».



Yewwi Askan Wi réclame également la « libération de tous les détenus politiques ».



Selon Déthié Fall, l’acte du Président Macky Sall « ne doit pas être une ruse pour davantage s’attaquer à l'opposition ou davantage isoler des leaders de l’opposition notamment Ousmane Sonko ».