Déclaré forfait pour le match de mardi, le Maroc en rage contre Lionel Messi

Lionel Messi ne pourra pas être présent mardi prochain pour aider ses coéquipiers dans leur rencontre face au Maroc en match amical. La Pulga souffre de douleurs au pubis et ne se rendra donc pas à Tanger avec l’Albiceleste. Une décision qui ne plaît pas du tout à la fédération marocaine. Le Maroc avait insisté sur la présence de l’équipe A Ce qu’on peut dire c’est que cela ne passe que très moyennement en Afrique du Nord. En effet, la fédération avait demandé des explications à l’agent du joueur en entendant les rumeurs de l’absence de l’attaquant du FC Barcelone. Son représentant a donc expliqué que Messi était rentré à Barcelone pour soigner une blessure contractée le vendredi 22 mars lors d’une rencontre amicale entre la Céleste et le Venezuela (défaite 1-3 des Argentins), renseigne Footmercato.



En effet, il est précisé dans le communiqué que la Fédération Royale Marocaine de Football avait bien insisté sur la présence de l’équipe A de la sélection argentine contre son équipe nationale du Maroc et comptait donc sur la présence de Lionel Messi. Reste maintenant à savoir quelle suite va donner la FRMF à cela. Quoi qu’il en soit, tout le monde va être déçu à commencer par les joueurs de la sélection dirigée par Hervé Renard et les supporters de cette dernière qui ont prévu de venir en nombre au Grand Stade de Tanger mardi soir...