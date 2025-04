Défilé du 4 avril : hommage aux héros et célébration de l’identité culturelle du Sénégal

Le défilé marquant la célébration du 65e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, ce vendredi 4 avril 2025, a été particulièrement riche en couleurs. Devant le président de la République Bassirou Diomaye Faye, ses homologues de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre des Forces armées et plusieurs autres autorités, le Sénégal a offert un spectacle vibrant de patriotisme et de diversité culturelle.



Ce moment solennel a été marqué par le passage des acteurs culturels, qui ont réflété l’histoire héroïque du pays. Le défilé a rendu hommage aux figures emblématiques de la résistance nationale : la reine Aline Sitoé Diatta de Kabrousse, symbole de bravoure en Casamance, Alpha Yaya Molo Baldé, icône de la lutte dans le Foulado, et Mababa Diakhou Ba, le marabout conquérant du Rip, descendant de Koli Tenguella, fondateur de la dynastie peule Denianké.



Dans le Cayor, terre de luttes, le Damel Lat Dior Ngoné Latyr Diop a été honoré aux côtés de Coumba Ndofène Diouf, roi du Sine, Alboury Ndiaye, chef militaire redouté, le Jaraaf de Ndakarou Dial Diop, gardien des traditions, et Ndatté Yalla Mbodj, dernière grande reine du Walo. La mémoire de Thierno Souleymane Baal, chef de guerre et abolitionniste, a également été saluée.



Le défilé a aussi été l’occasion d’une magnifique parade représentant la diversité ethnique du Sénégal, illustrant son unité dans la pluralité. D’autres pays africains ont également été mis à l’honneur à travers une mise en scène forte en symboles de fraternité et d’unité panafricaine.



Au total, 6 092 personnes ont pris part au défilé, dont 3 425 militaires, ainsi que des civils et des paramilitaires. Une mobilisation impressionnante autour du thème retenu cette année : « Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées ».



Une célébration qui restera surement gravée dans les mémoires comme un hommage fort au passé et un regard résolument tourné vers l’avenir.