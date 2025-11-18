Dégradation de la note du Sénégal : les banques ivoiriennes détiennent 42 % de la dette

L'agence de notation Standard and Poor's (S&P Global) a dégradé le vendredi 14 novembre la note du Sénégal, en la faisant passer de "B-" à "Ccc+", signe d'une situation économique fragile. Cette réalité a poussé les banques ivoiriennes à tripler leurs achats de titres de dette sénégalaise en monnaie locale sur un an, atteignant 1800 milliards de francs CFA (environ 3,1% du PIB sénégalais) en septembre 2025. Cette information émane du média en ligne Seneweb, qui dit avoir consulté des documents de l’agence, dans une publication hier.



Au même moment, S&P Global a confirmé la note «BB/B» de la Côte d'Ivoire avec des «perspectives stables», ajoute la source, précisant que les institutions bancaires ivoiriennes «sont ainsi les principaux acheteurs de titres sénégalais, représentant 42% du total».



Face à la crise financière du Sénégal, les banques ivoiriennes, les plus importantes de la région, achètent des titres de dette pour le compte d'investisseurs internationaux qui préfèrent passer par des intermédiaires locaux pour investir dans la zone de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine(UEMOA).



Selon S&P Global, l'exposition des banques ivoiriennes à la dette sénégalaise est "contenue" et ne devrait pas représenter un risque majeur, car elles agissent principalement comme intermédiaires.



