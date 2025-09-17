Dématérialisation de la commande publique : l'État s'attend à économiser 300 milliards de FCFA par an

L’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) s'apprête à lancer une plateforme de dématérialisation des procédures de passation de marchés. Selon le directeur général de l'ARCOP, Dr Moustapha Djitté, cet outil pourrait permettre à l'État d'économiser jusqu'à 300 milliards de francs CFA par an, soit 10 % des dépenses annuelles.



Au-delà des économies substantielles, cette plateforme a pour but de renforcer la transparence de tout le processus. Pour le Dr Djitté, des règles claires et transparentes offrent aux entreprises locales plus de chances de remporter des marchés et de se développer.



Cette initiative s'inscrit dans la politique d’ «endogénisation de la commande publique » et vise à placer les acteurs nationaux au cœur de la stratégie de développement économique. L'ARCOP affirme son engagement à accompagner le secteur privé dans cette transition numérique pour stimuler la croissance et le développement du pays, rapporte Libération.