Depuis la prison Khalifa Sall condamne la violence électorale et accuse les "marrons du feu"

La coalition Taxawu Senegaal ak Khalifa Ababacar Sall dénonce vigoureusement les actes de violence perpétrés contre des militants de Pastef les Patriotes à Fatick et récemment contre des militants du PUR et des journalistes à Tambacounda.



Pour la coalition, dont l'ex-maire de Dakar détenu en prison dans l'affaire dite de la caisse d'avance est leur leader, accuse le président sortant et ses hommes : " Ces actes odieux et inadmissibles sont l'œuvre des marrons du feu, cette milice scélérate de la coalition BBY qui s'est déjà illustrée dans la violence physique contre de paisibles citoyens en toute impunité", peut-on lire dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik.



Taxawu Senegaal ak Khalifa Ababacar Sall réitère son soutien et sa solidarité au PUR, présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Par ailleurs, elle invite l'Etat à ouvrir une enquête sérieuse et impartiale afin de démasquer les vrais coupables et leur infliger la sanction méritée. Elle exige aussi de l'État la prise en charge de la sécurité des candidats de l'opposition et de leurs convois pour un bon déroulement de la campagne électorale.