Derby GFC – AS Pikine : la Ligue pro annonce une mobilisation de 400 gendarmes

En direction du derby de la banlieue dakaroise entre Guédiawaye FC et l’AS Pikine, comptant pour la 19e journée de Ligue 1, la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LFSP) a organisé une conférence de presse mercredi, à Dakar.



La Ligue pro a pris d’importantes mesures sécuritaires et organisationnelles pour la réussite de l’évènement. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens et sauvegarder le stade Abdoulaye Wade, l’instance annonce une mobilisation de 400 gendarmes.



« Pour la sécurité, on mobilisera 400 gendarmes, 300 GMI plus 50 éléments de sapeurs-pompiers. On a aussi l’accord du ministre des Sports d’affecter, pour ce match au moins 150 stadiers. Pour éviter des problèmes, on a aussi tracé des voies pour les supporters des deux camps. Les supporters de Guédiawaye occuperont la place située au nord et ceux de Pikine le sud », a fait savoir Amsatou Fall, directeur exécutif de la LSFP.



Après les incidents de mardi au stade Ibrahima Boye, un renfort d’une centaine de gendarmes supplémentaires est annoncé pour sécuriser le pourtour du stade Abdoulaye Wade, sans compter d’autres policiers en civil.



L’ex-Directeur technique national (DTN) a donné aussi les raisons de la délocalisation de ce grand derby de la banlieue dakaroise au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.



« On a délocalisé l’affiche compte tenu de son envergure et du fait que le stade Ibrahima Boye ne peut pas contenir le mode qui devrait se déplacer samedi. On veut également donner une image positive au football sénégalais et particulièrement à la Ligue de Football professionnel », a expliqué M. Fall.



A l’aller, le Guédiawaye FC (3e, 31 pts) s’était imposé (1-2) devant Pikine (8e, 25 pts) au stade Alassane Djigo.