Dernière minute - Il n’y a eu aucun survivant parmi les 157 passagers du Boeing 737 d’Ethiopians

Les 149 passagers et les huit membres d'équipage à bord du vol d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé ce dimanche matin sont morts, a déclaré le porte-parole de la compagnie aérienne à la chaîne de télévision éthiopienne, repris par la Bbc.

Il y avait des passagers de 33 nationalités différentes à bord, a ajouté le porte-parole.

L'appareil a décollé à (06H38 GMT) de l'aéroport international Bole d'Addis Abeba et "perdu le contact" six minutes plus tard.