Des étudiants boycottent un examen 'difficile'

Des vidéos de la manifestation estudiantine ont été publiées sur les réseaux sociaux :Un internaute estime par contre que le refus de composer n'est pas lié au caractère "trop difficile" de l'examen. Les étudiants selon lui ont reçu le mauvais sujet.

University of Limpopo students refused to write because they were given the wrong module paper,not because the exam was difficult ❗️ pic.twitter.com/9xx4bIaOhw