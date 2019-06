Des francophones s'élèvent contre le "colonialisme anglo-américain"

Dans un manifeste publié dimanche, 100 personnalités de 25 pays ont demandé au président français Emmanuel Macron de "protéger la langue française du colonialisme anglo-américain". Des artistes, des enseignants et des scientifiques, dont le chanteur français Pierre Perret et le sociologue suisse Jean Ziegler, font partie des auteurs du manifeste. "La langue française va mal", écrit l'Agence France-Presse, reprenant une phrase du document de plaidoyer publié par le journal "Le Parisien/Aujourd'hui". "Étouffé par l'anglo-américain", le français "voit désormais son usage même évincé par cette dernière langue devenue si peu étrangère", écrivent les signataires du manifeste. Parmi eux, figurent l'écrivain français Didier Van Cauwelaert et le Franco-Marocain Tahar Ben Jelloun. A l'occasion du 79ème anniversaire de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940, ils demandent à la France, première contributrice financière de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), de "suivre enfin la trace laissée par l'esprit de résistance" et de protéger "la langue française (…) du colonialisme anglo-américain". Le président français est invité à "montrer l'exemple, en renonçant à l'emploi de l'anglo-américain à l'étranger" et "en renonçant à l'utilisation peu digne de l'anglo-américain en France même".