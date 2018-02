Des jambons contaminés par des listérias rappelés par Carrefour, Monoprix et Casino

Jambon supérieur sans couenne Grand Jury et Carrefour | 60 Millions de Consommateurs https://t.co/OfF1lBTkIX — Alertes 60 Millions (@alerte_rappel60) 7 février 2018

Alerte aux consommateurs. Casino, Monoprix et Carrefour ont rappelé plusieurs références de jambon contaminé par des listerias, révèle le site de 60 millions de consommateurs.Les acheteurs de ces produits sont invités à ne pas les consommer et à les rapporter au magasin où ils les ont achetés pour se faire rembourser.Pour ceux qui en auraient consommé avant d’avoir vu l’alerte, il faut être attentif à certains symptômes : comme la fièvre accompagnée de maux de tête. Les femmes enceintes​, les personnes âgées et les personnes immunodéprimées doivent être particulièrement vigilantes et ne pas hésiter à consulter un médecin si ces symptômes apparaissent.