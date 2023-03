Des manifestants mettent le feu à l’entrée de la mairie de Bordeaux: “Un acte criminel”

Entrée dans son troisième mois, la contestation dans la rue a rassemblé jeudi entre 1,089 million de manifestants (ministère de l’Intérieur) et 3,5 millions (syndicat CGT) pour la 9e journée de mobilisation. Les débordements dans la nuit ont été conséquents : porte de la mairie de Bordeaux (sud-ouest) incendiée, “scènes de chaos” dénoncées par la maire de Rennes (ouest), canons à eau à Lille (nord) et Toulouse (sud-ouest), manifestante avec un pouce arraché à Rouen (nord-ouest), commissariat pris pour cible à Lorient (ouest) etc...

La visite de Charles III à Bordeaux “dans le viseur” des manifestants

La colère sociale sur les retraites en France menace de perturber la visite la semaine prochaine du souverain britannique Charles III, que des syndicalistes disent avoir “dans le viseur”. “Nous continuerons à nous mobiliser (contre la réforme) et cette visite sera dans notre viseur”, ont averti Mathieu Obry (Confédération générale du travail) et Yvan Fort (Force Ouvrière) dans le quotidien Sud-Ouest cette semaine.



“Il est quasiment certain que le roi ne pourra pas prendre le tramway” à Bordeaux comme il le prévoyait, a aussi anticipé Pascal Mesgueni, délégué de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) à la régie de transports Transports Bordeaux Métropole (TBM).



Le feu a été déclenché volontairement par les manifestants. Il a duré une quinzaine de minutes, suffisant pour endommager la porte massive en bois du bâtiment, avant d’être éteint par les pompiers. Pierre Hurmic, maire EELV de Bordeaux, “très choqué” par cet “acte criminel”, a fait part de sa colère: “C’est la maison des Bordelais, je ne vois pas tellement le symbole qu’il y a derrière”, a-t-il commenté auprès des journalistes.