Des manifestations dans plusieurs quartiers à Dakar ce mercredi

Des échauffourées sont notées partout à Dakar ce mercredi, suite à la marche interdite de Pastef Les Patriotes qui devait se tenir à la Place de L'Obélisque. Des jeunes manifestants ont barré l'avenue Bourguiba à hauteur des deux stations Castor. Ce qui a causé une embouteillage montre. Ils ont été très vite dispersés par la police déjà sur place et qui veille aux grains.



A Keur Massar où la marche a été également interdite, l'on nous signale des heurts. Le coordonnateur départemental de Pastef avait appelé les militants à se rassembler pour marcher malgré l'interdiction.



A Grand Yoff, un quartier populeux de Dakar, les jeunes et les forces de l'ordre se sont échangés des tirs à grenade lacrymogène et des jets de pierres.