Des syndicalistes sèment la pagaille à l'hôpital Dominique de Pikine

S’il existe au Sénégal des syndicalistes qui freinent la bonne marche des institutions et sèment la pagaille dans le système sanitaire, c’est bel et bien ceux de And Geusseum. Du moins, certains parmi eux qui ternissent le noble combat mené par Mballo Dia Thiam et Sidya Ndiaye. La preuve par le Centre de santé Baye Talla Diop (ex-Dominique de Pikine) où des infirmiers retraités, brancardiers, chauffeurs, vigiles et garçons de salle prennent en otage toute une structure. Non contents, ils se sont défoulés sur le Médecin-Chef qu’est l’honorable Dr Assane Ndiaye. Pourtant, que ce soit les gouverneurs, préfets et maires ou ses collègues médecins, tout le monde s’accorde à reconnaître la compétence, l’honnêteté et la droiture du Dr Assane Ndiaye qui a fait ses preuves dans presque tous les hôpitaux et districts du pays.



Récemment affecté à Pikine, le médecin doyen a jugé nécessaire de mettre de l’ordre dans l’hôpital Dominique où certains infirmiers retraités, refusant de cesser le travail, détournaient des malades pour les orienter chez eux. Et pourtant, le préfet, par arrêté, a demandé au Médecin-chef de prendre toutes les dispositions visant à faire partir les retraités c’est-à-dire les chasser du district. Hé bien, le préfet de Pikine ne savait qu’avec les syndicalistes de And-Gueusseum rien n’est facile ! A preuve, dès que le médecin-chef Assane Ndiaye a pris une note mettant fin au service des agents retraités, la lutte « syndicale » a repris ! Et de fort mauvaise manière puisqu’elle a pris une autre tournure aux allures de sabotage jusqu’à empêcher l’accès des malades aux structures de soins.



Encore plus grave dans ce Sénégal dit Emergent, il arrive des moments dans certains districts comme de celui de Dominique-Pikine où des brancardiers et garçons de salle affiliés à And-Gueusseum décrètent des mots de grève tout en paralysant les services de santé. Ce en toute impunité du fait que face à And-Gueussem, l’Etat a toujours montré son impuissance. Heureusement que le syndicat des médecins du Sénégal (Sames) est allé au « chevet » du Dr Assane Ndiaye pour le soutenir dans cette lutte.



Le Témoin