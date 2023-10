Désignation des délégués régionaux pour le parrainage : Macky retouche la liste, le PS et l’AFP seront servis

Le Président Macky Sall a pris la décision de retoucher la liste des coordonnateurs nationaux et régionaux du pôle parrainage de Benno Bokk Yaakaar. Selon le journal L’Observateur, le chef de file de ladite coalition a confié une région au Parti socialiste (Ps) et une autre à l’Alliance des forces de progrès (Afp).



« L’on confie que Macky Sall a échangé sur la question avec les têtes de ponts de ces formations politiques, Aminata Mbengue Ndiaye et Moustapha Niasse. D’ailleurs, l’affaire devrait être évoquée, aujourd’hui (ce lundi), au cours de l’audience que le Président Sall va accorder à la conférence des leaders élargis de Benno Bokk Yaakaar », rapporte L’Observateur.



Le collège du parrainage est composé du délégué national en la personne de Abdoulaye Diagne du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer). Dans les régions, le choix de Macky Sall s'était porté sur Abdoulaye Diouf Sarr pour Dakar, Augustin Tine pour Thiès.



L'ancien ministre de la Pêche et ancien responsable de Rewmi, Pape Diouf est préféré à Diourbel. La mairesse de Ndiaffate, Aïssatou Ndiaye, choisie pour la région de Kaolack, Abdoulaye Seydou Sow à Kaffrine.



Pour les autres régions, les choix de Macky Sall sont : Sidiki Kaba (Tambacounda), Mansour Faye (Saint-Louis), Mamadou Talla (Matam), Abdoulaye Diop (Sédhiou), Moussa Baldé (Kolda), Aïssata Aya Ndiaye (Kédougou), Abdoulaye Baldé (Ziguinchor), Modou Diagne Fada (Louga) et Cheikh Kanté (Fatick).